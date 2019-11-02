» » "Ливерпуль" вырвал победу над "Астон Виллой", забив на 87 и 90+4 минутах. "Сити" обыграл "Саутгемптон"

"Ливерпуль" вырвал победу над "Астон Виллой", забив на 87 и 90+4 минутах. "Сити" обыграл "Саутгемптон"

"Ливерпуль" вырвал победу в матче с "Астон Виллой" в 11-м туре английской Премьер-лиги - 2:1. "Манчестер Сити" на своем поле с аналогичным счетом одержал победу над "Саутгемптоном".

Чемпионат Англии

11 тур

Голы: Робертсон, 87 - Трезеге, 21, Мане, 90+4.

"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Энгельс, Гильбер (Эль-Мухаммади, 69), Таргетт, Накамба, Дуглас Луис (Хурихэйн, 73), Трезеге, МакГинн, Эль-Гази, Уэсли (Коджиа, 86).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Лаллана (Кейта, 84), Хендерсон, Вейналдум (Ориги, 65), Мане, Салах (Окслэйд-Чемберлен, 65), Фирмино.

Предупреждения: Мане, 37, ван Дейк, 58, Эль-Гази, 81.

Гол: Агуэро, 70, Уолкер, 86 - Уорд-Праус, 13

Манчестер Сити: Эдерсон, Тасенде, Стоунс, Уолкер, Сильва (Жезус, 46), Гюндоган, Де Брёйне, Фернандиньо, Силва (Фоден, 84), Стерлинг, Агуэро (Отаменди, 90+2)

Саутгемптон: Маккарти, Беднарек (Адамс, 88), Валери (Дансо, 75), Вестергор, Стивенс, Редмонд, Хёйбьерг, Ромеу, Уорд-Праус, Армстронг, Ингс (Дженепо, 84)

Предупреждения: Хёйбьерг, 18, Стерлинг, 40, Гюндоган, 89, Эдерсон, 90+5


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Теги: Астон Вилла Ливерпуль Саутгемптон Манчестер Сити
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