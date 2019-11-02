Д. Санчес: не буду смотреть "Нарко". Он формирует негативное восприятие страны

23-летний колумбийский защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес рассказал, что плохо относится к американскому криминальному драматическому сериалу "Нарко", рассказывающему о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара."Мне это не нравится. Я не буду смотреть этот сериал, но я уважительно отношусь к тем, у кого иное мнение. Любой может приехать в Колумбию и выбрать, что посмотреть. Не хочу жаловаться, но этот сериал формирует негативное восприятие Колумбии. Мы — хороший народ. Мы стараемся расти, улучшаться — не только в рамках Колумбии, но по всему миру. А этот сериал — темное пятно страны.Я горжусь своей родиной. Страна уже не та же, что была раньше. Вы можете приехать и убедиться. Если у вас благие намерения, то вам все понравится и ничего плохого не случится", — приводит слова Санчеса Standard Sport.