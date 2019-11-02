Гвардиола обвинил Садио Мане в симуляциях

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола обвинил игрока "Ливерпуля" Садио Мане в симуляциях. Об этом сообщает ВВС.По его словам, нырки Мане в последнее время приносят команде Юрген Клоппа важные и нужные победы."Садио Мане вновь принес им победу. Он является игроком большого таланта. Самое главное — он регулярно добывает важные очки. Иногда он это делает при помощи нырков, иногда при помощи великолепных дальних ударов", — сказал Гвардиола.