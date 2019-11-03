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Жена игрока "Манчестер Сити" открыто флиртовала со звездой бокса Уайлдером в ночном клубе

Жена полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза, Рита, флиртовала с непобежденным боксером тяжеловесом Деонтеем Уайлдером в одном из манчестерских ночных клубов.

Как сообщает The Sun, супруга футболиста согласилась присесть за столик к пригласившему ее Уайлдеру, после чего между ними завязалась очень милая и непринужденная беседа. В итоге девушку от боксера пришлось уводить одной из сестер Мареза, с которыми она пришла в заведение.

"Они оживленно болтали, смеялись и шутили. Можно было увидеть, что между ними возникла химия и реальная связь. Но из-за людного места многие заметили, как хорошо они общались.

Это клуб, полный футболистов, который посещают даже некоторые товарищи Рияда по команде. Рита была там с его сестрами, с которыми у нее хорошие отношения. И, как показалось, они были недовольны происходящим. Одна даже, кажется, пошла, чтобы забрать Риту из-за столика Деонтея, который, конечно же, пытался удержать ее.

Из-за ее смешанных чувств это было похоже на перетягивания каната, свидетелями чего стали несколько человек", — сказал один из очевидцев.

"Рита познакомилась с Деонтеем в Манчестере, и они сразу же сели за столик и стали оживленно болтать. Уайлдер заметил ее, и один из его приближенных попросил девушку подойти и встретиться с боксером.

Она знала, кто он такой, но не была удивлена. Затем Риту подвели к его столику, и они сразу же сели. Многие в клубе знают, кто такая Рита и что она — жена Рияда. Так что, конечно, Марез вскоре узнал о случившемся — рано утром следующего дня. Он был потрясен и не мог понять, что происходит", — добавил другой источник.

Sport24.ru


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Теги: Манчестер Сити АПЛ
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