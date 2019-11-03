Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подтвердил, что на восстановление ему понадобится около месяца.
"Еще десять дней я буду в гипсе, а после этого понадобится две недели на реабилитацию.
Нелегко видеть, как мои одноклубники тренируются и выходят на поле, но мне еще нужно время", - цитирует Погба RMC Sport.
Напомним, Погба продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в начале октября. Последний раз он выходил на поле 30 сентября в игре Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:1).
Sport24.ru
Погба рассказал, когда вернется на поле
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