Погба рассказал, когда вернется на поле

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подтвердил, что на восстановление ему понадобится около месяца."Еще десять дней я буду в гипсе, а после этого понадобится две недели на реабилитацию.Нелегко видеть, как мои одноклубники тренируются и выходят на поле, но мне еще нужно время", - цитирует Погба RMC Sport.Напомним, Погба продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в начале октября. Последний раз он выходил на поле 30 сентября в игре Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:1).