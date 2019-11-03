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"Тоттенхэм" упустил победу над "Эвертоном"

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 1:1.

Чемпионат Англии

11 тур

Гол: Алли, 63, Тосун, 90+8.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Холгейт, Сидибе, Делф, Гомеш (Калверт-Льюин, 84), Ивоби, Уолкотт (Тосун, 68), Дэвис (Сигурдссон, 84), Ришарлисон.

"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Фойт, 87), Дэвис, Санчес, Эриксен, Ндомбеле (Ло Чельсо, 73), Алли, Моура, Сиссоко, Сон.

Предупреждения: Уолкотт, 30, Эриксен, 31, Ндомбеле, 65.
Удаление: Сон, 79.


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Теги: Тоттенхэм Эвертон АПЛ
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