"Тоттенхэм" упустил победу над "Эвертоном"

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 1:1.



Чемпионат Англии



11 тур



Гол: Алли, 63, Тосун, 90+8.



"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Холгейт, Сидибе, Делф, Гомеш (Калверт-Льюин, 84), Ивоби, Уолкотт (Тосун, 68), Дэвис (Сигурдссон, 84), Ришарлисон.



"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Фойт, 87), Дэвис, Санчес, Эриксен, Ндомбеле (Ло Чельсо, 73), Алли, Моура, Сиссоко, Сон.



Предупреждения: Уолкотт, 30, Эриксен, 31, Ндомбеле, 65.

Удаление: Сон, 79.