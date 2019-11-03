В матче 11-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 1:1.
Чемпионат Англии
11 тур
Гол: Алли, 63, Тосун, 90+8.
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Холгейт, Сидибе, Делф, Гомеш (Калверт-Льюин, 84), Ивоби, Уолкотт (Тосун, 68), Дэвис (Сигурдссон, 84), Ришарлисон.
"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Фойт, 87), Дэвис, Санчес, Эриксен, Ндомбеле (Ло Чельсо, 73), Алли, Моура, Сиссоко, Сон.
Предупреждения: Уолкотт, 30, Эриксен, 31, Ндомбеле, 65.
Удаление: Сон, 79.
"Тоттенхэм" упустил победу над "Эвертоном"
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