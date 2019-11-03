"Арсенал" не контактировал с Моуринью

"Арсенал" опроверг информацию The Times о том, что клуб контактировал с Жозе Моуринью.Как сообщает Sky Sports, источник в лондонском клубе заявил, что никто из "Арсенала" не связывался с португальцем для обсуждения работы. Ранее появлялись сообщения, что сам Моуринью не против возглавить "Арсенал".Напомним, что в Англии Моуринью работал с "Челси" и "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" сейчас возглавляет Унаи Эмери, чьей работой не очень довольны болельщики.