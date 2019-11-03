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Почеттино: Сон опустошен и растерян. Никто не хотел нанести Гомешу травму

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги матча 11-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1).

"Мы играли хорошо, но последние десять минут оценить сложно. Если говорить только о футболе, это был очень тяжелый матч. Игра изменилась после этого происшествия.

Нам очень жаль Гомеша, крайне неприятная ситуация. Он очень неудачно приземлился. Мы можем только пожелать ему скорейшего выздоровления. В такие моменты футбол отходит на второй план, главное, чтобы с ним было все хорошо. Сон был опустошен и растерян. Было сложно сохранять спокойствие. Никто не хотел нанести Андре травму", - цитирует Почеттино BBC.

Sport24.ru


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Теги: Почеттино Сон Эвертон Тоттенхэм АПЛ
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