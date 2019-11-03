Почеттино: Сон опустошен и растерян. Никто не хотел нанести Гомешу травму

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги матча 11-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1)."Мы играли хорошо, но последние десять минут оценить сложно. Если говорить только о футболе, это был очень тяжелый матч. Игра изменилась после этого происшествия.Нам очень жаль Гомеша, крайне неприятная ситуация. Он очень неудачно приземлился. Мы можем только пожелать ему скорейшего выздоровления. В такие моменты футбол отходит на второй план, главное, чтобы с ним было все хорошо. Сон был опустошен и растерян. Было сложно сохранять спокойствие. Никто не хотел нанести Андре травму", - цитирует Почеттино BBC.