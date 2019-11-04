"Тоттенхэм" подаст апелляцию на красную карточку Сона, сломавшего ногу Гомешу

По информации The Sun, "Тоттенхэм" намерен подать апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 11-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1).На 79-й минуте южнокореец грубо нарушил правила на полузащитнике ливерпульцев Андре Гомеше, в результате которой португалец получил перелом правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон изначально хотел показать Сону желтую карточку, но, увидев степень повреждения, достал из кармана красную."Тоттенхэм" не согласен с таким решением и будет оспаривать удаление форварда. Если апелляция не будет удовлетворена, футболист из-за дисквалификации пропустит три ближайших игры в АПЛ — против "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэма" и "Борнмута".Напомним, Сон был настолько расстроен травмой Гомеша, что покинул поле в слезах.