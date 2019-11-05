"Челси" может потратить зимой 150 млн фунтов в случае снятия трансферного бана

"Челси" готов серьезно потратиться зимой, если клубу разрешат совершать трансферы. Об этом сообщает The Sun. Апелляция лондонского клуба на запрет на регистрацию новых игроков за нарушение правил подписания несовершеннолетних футболистов будет рассмотрена 20 ноября в Спортивном арбитражном суде.



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард может получить более 150 млн фунтов на новичков. Отмечается, что клуб интересуется нападающим "Кристал Пэлас" Вильфридом Заа, левым защитником "Лестера" Беном Чиллуэллом и форвардом "Лейпцига" Тимо Вернером.



Синие не испытывают недостатка в финансах — прошлым летом "Челси" продал Эдена Азара в "Реал" за 100 млн евро, но не мог потратить эти деньги на новых футболистов.