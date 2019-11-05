"Челси" может потратить зимой более 150 млн евро

"Челси" готов потратить зимой более € 150 млн, если суд отменит решение о трансферном запрете команды, сообщает The Sun.20 ноября в Спортивном арбитражном суде будет рассмотрена апелляция лондонского клуба на запрет на регистрацию новых игроков.Как сообщает источник, "Челси" интересуется вингером "Кристал Пэлас" Уилфридом Заха, левым защитником "Лестера" Бенджамином Чилвелом и форвардом "РБ Лейпциг" Тимо Вернером. Главёный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард подтвердил информацию о том, что в случае отмены трансферного запрета клуб готов серьёзно потратиться на усиление состава этой зимой. После продажи Эдена Азара в мадридский "Реал" команда не имеет проблем с финансами.