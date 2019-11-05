Полиция закрыла дело о расизме в адрес Сона во время игры АПЛ с "Эвертоном"

Полиция больше не расследует дело о расизме в адрес полузащитника "Тоттенхэма" Сон Хын Мина во время матча 11-го тура АПЛ против "Эвертона" (1:1)."Полиция изучила данный эпизод. Полагаем, что преступления не было. При этом полиция продолжает изучать твит расистского характера, который появился после игры в связи с тем же инцидентом", — цитирует представителя полиции Мерсисайда Sky Sports.Во время матча южнокореец грубо сыграл против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, в результате чего португалец получил перелом лодыжки. Сон был удален с поля за этот фол, однако затем красная карточка была отменена.