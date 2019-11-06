» » Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину

Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину

26-летний Джордан Нортовер в суде признал себя виновным в том, что попытался ограбить футболистов "Арсенала" Зеада Колашинаца и Месута Озила.

Напомним, инцидент произошёл на севере Лондона. На машину футболистов напала банда на скутерах, вооружённая ножами. Колашинац бросился на грабителей и отогнал их от автомобиля. После этого он сел обратно в машину, а Озил в это время побежал в ближайший ресторан за помощью. Нападавшие преследовали игрока, но затем скрылись.

Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого игрока по подозрению в применении угрозы жизни.

Сообщник Нортовера 30-летний Эшли Смит также признался в попытке совершения кражи с угрозой жизни.

Из-за неоднократных угроз в свой адрес со стороны бандитской группировки игроки "Арсенала" находились под круглосуточной охраной. Также после того инцидента Месут Озил и Зеад Колашинац пропустили первые матчи нового сезона английской Премьер-лиги.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Озил Колашинац Арсенал АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Хонда подписал контракт с "Витессом" до конца сезона 1
Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении
Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо
Анчелотти может сегодня покинуть "Наполи" из-за конфликта игроков с президентом клуба
Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов 2
Гендиректор "Зенита": винить Кержакова в пропущенных голах невозможно 4
Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину
Терим: для "Галатасарая" матч с "Реалом" как финал, нам нечего терять
Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу 1
Президент "Оренбурга" Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы 3
Тадич: кое-кто украл у нас все своими решениями
Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких 1
Осорио: "Зенит" настраивался провести более содержательную игру с "Лейпцигом" 5
Нигматуллин: буду рад ошибиться, но "Локомотив" проиграет "Ювентусу" 11
Более 50 болельщиков "Лейпцига" не смогли въехать в Россию из-за проблем с визой 1
Мариу: Роналду на поле словно зверь, потрясающий игрок
Валуев: не понимаю, о какой помощи "Зениту" судьями вы, из Москвы, говорите 22
Гамула: Ракицкий может вернуться в сборную Украины, если ситуация в стране поменяется 3
Симонян поддержал кандидатуру Григоряна на пост главного тренера сборной Армении 2
"Реал" намерен приобрести Обамеянга
Зинченко отреагировал на решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины 2
Игроки "Наполи" протестуют против президента, который хотел закрыть их на базе
У защитника "Бенфики" диагностирован перелом носа по итогам игры с "Лионом"
Беляев: в первом тайме "Спартак" вообще не понимал, что делать с "Арсеналом" 4
Венгер — фаворит на пост главного тренера "Баварии"
"Больно в тепличных условиях родители хотят жить". "Оренбург" ответил на жалобу на условия в академии 14
«Атлетико», «РБ Лейпциг» и… «Ювентус»? Наши снова проиграют дома без вариантов? 4
Клеман: если бы "Брюгге" боялся крупно проиграть "ПСЖ", просто остался бы дома
Матвеев: Вандерсона, который придает скорость и остроту в наш футбол, очень не хватает
Все новости