Клопп: "Ливерпуль" попросил "Астон Виллу" прилететь в Катар на матч Кубка лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что клуб связался с "Астон Виллой" и попросил команду прилететь в Катар на матч 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL).Напомним, ранее стало известно, что "Ливерпуль" будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с "Астон Виллой" и полуфинале клубного чемпионата мира. Руководство EFL отказалось перенести матч "Астон Вилла" - "Ливерпуль" на другую дату, и он состоится в Бирмингеме 17 декабря. При этом полуфинал клубного чемпионата мира пройдёт в Катаре 18 декабря."Мы спросили у "Астон Виллы", сможет ли команда прилететь в Катар и провести с нами матч там. Пока мы не знаем, как всё будет. У нас есть некоторые идеи, но об этом ещё рано говорить. В настоящий момент у нас есть более важные дела. Конечно, мы определимся в следующие пару недель, но одно могу сказать точно — это на 100% будет "Ливерпуль", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.