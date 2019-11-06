Сульшер: "МЮ" может приобрести зимой пару игроков, а может никого не купить

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Партизаном" отметил, что клубу будет непросто приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно."Что касается приобретений, мы смотрим на долгосрочную перспективу. В январе мы можем приобрести одного-двух игроков, а можем никого не купить. Мы больше рассчитываем на летний трансферный рынок. Зимой сложно сделать много хороших приобретений", - цитирует Сульшера Goal.com.