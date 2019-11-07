Полицейский обвиняется в убийстве экс-футболиста "Манчестер Сити"

Полицейский, ударивший электрошоком экс-футболиста "Астон Виллы" Далиана Аткинсона в 2016-м году, обвиняется в убийстве.Инцидент произошел в августе 2016 года. Аткинсон, как следует из материалов следствия, угрожал своему пожилому отцу у него дома в городе Телфорд. Полицейский пытался усмирить Аткинсона и выстрелил в него из тазера. 48-летний экс-футболист умер в больнице спустя 90 минут от остановки сердца.По делу в качестве обвиняемых проходят двое полицейских. Как сообщает The Sun, одному из них вменяется убийство, второму — нанесение телесных повреждений.Аткинсон играл за "Астон Виллу" с 1991 по 1995 год и выиграл с клубом Кубок английской лиги. Он также выступал за "Манчестер Сити" на правах аренды.