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Полицейский обвиняется в убийстве экс-футболиста "Манчестер Сити"

Полицейский, ударивший электрошоком экс-футболиста "Астон Виллы" Далиана Аткинсона в 2016-м году, обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел в августе 2016 года. Аткинсон, как следует из материалов следствия, угрожал своему пожилому отцу у него дома в городе Телфорд. Полицейский пытался усмирить Аткинсона и выстрелил в него из тазера. 48-летний экс-футболист умер в больнице спустя 90 минут от остановки сердца.

По делу в качестве обвиняемых проходят двое полицейских. Как сообщает The Sun, одному из них вменяется убийство, второму — нанесение телесных повреждений.

Аткинсон играл за "Астон Виллу" с 1991 по 1995 год и выиграл с клубом Кубок английской лиги. Он также выступал за "Манчестер Сити" на правах аренды.

Sport24


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Теги: Манчестер Сити
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