Кепа: мне повезло, что "Челси" тренирует Лэмпард

Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага поделился мнением о главном тренере команды Фрэнке Лэмпарде."Лэмпард — легенда "Челси". Он был очень важным игроком. Сейчас Фрэнк проводит только второй сезон в качестве тренера, но он делится с нами всем своим опытом. Он рассказывает всё, что знает о футболе, говорит нам о том, что пережил, что дал "Челси", какие трофеи завоевал. Мне очень повезло, что сейчас Лэмпард является моим тренером", - цитирует Кепу Goal со ссылкой на SNTV.