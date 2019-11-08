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Рюдигер перенес операцию и пропустит еще 3 недели. В этом сезоне он сыграл всего 45 минут

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер не поможет команде в течение ближайших трех недель.

Как сообщает The Sun, немец перенес операцию. В сентябре в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном" футболист получил растяжение мышц паха, поскользнувшись на металлической плите, расположенной рядом с боковой линией. Изначально предполагалось, что его восстановление займет две недели.

Это было первое появление футболиста на поле в этом сезоне. Он сыграл всего 45 минут.

Рюдигер перешел в "Челси" из "Ромы" 2017 году за 35 миллионов евро. Всего на его счету 90 встреч и 4 гола за лондонцев.

Sport24


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Теги: Челси Рюдигер АПЛ
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