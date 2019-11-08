Главный тренер "Лестера" Роджерс: я уже тренирую топ-клуб

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал слухи о возможном переходе в один из европейских топ-клубов."Если вы хорошо работаете, то вас связывают с другими клубами, одно следует из другого. Меня сватают в топ-клубы, но я уже в топ-клубе. Это фантастический клуб, самая подходящая для меня работа на данный момент. Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой в клубе", — приводит слова Роджерса Sky Sports.В феврале 2019 года Роджерс стал главным тренером "Лестера", подписав контракт до 2022 года. Клуб занимает 3-е место в английской Премьер-лиге в этом сезоне. Команда Брендана Роджерса набрала 23 очка в 11 турах. Ближайший матч клуб проведёт с "Арсеналом". Встреча состоится 9 ноября на стадионе "Кинг Пауэр". Лондонский клуб находится на 5-м месте, имея в активе 17 очков.