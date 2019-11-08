38-летний вратарь "Челси" Кабальеро заявил о желании вернуться в Испанию

Аргентинский голкипер "Челси" Вилли Кабальеро признался, что хотел бы вернуться в Испанию до завершения игровой карьеры. 38-летний футболист начинал карьеру в "Бока Хуниорс", после чего на протяжении десяти лет выступал в Испании — за "Эльче" и "Малагу". С 2014 по 2017 годы он являлся вратарем "Манчестер Сити"."Возвращение в Аргентину не входит в мои планы, потому что сейчас я больше ощущаю себя европейским футболистом. Я бы хотел вернуться в Испанию. "Эльче" и "Малага" — варианты, но дело не только в том, чего я хочу, а в интересах клубов и других обстоятельствах. Мне 38, но я в хорошей форме и чувствую силы для продолжения карьеры на высоком уровне", — приводит слова Кабальеро AS.В текущем сезоне Кабальеро провел за "Челси" лишь 2 матча в Кубке английской лиги.