Райт - о поражении "Арсенала": надо принять жёсткое решение, лучше не становится

Бывший футболист лондонского "Арсенала" Иан Райт раскритиковал команду после матча 12-го тура АПЛ с "Лестер Сити" (2:0)."Один удар по воротам в этом матче! Две победы в десяти матчах АПЛ. Нет определённого стиля и плана. Отрицательная разница мячей. Никаких улучшений в защите. Команда ничего не создаёт. Зачем продлевать контракты Ляказетта и Обамеянга? И не могу винить их. „Арсенал“, мы должны принять жёсткое решение! Лучше не становится", — написал Райт на своей странице в твиттере.