Напавшего на Озила мужчину избили в тюрьме

В интернет попало двухминутное видео, на котором в тюрьме избивают Эшли Смита, приговоренного к 10 годам заключения за вооруженное нападение на футболистов "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца.На видео окровавленный Смит лежит на полу и молит о пощаде, пока его продолжают бить по лицу. По информации Mirror, нападавший обвинял Смита в том, что тот ограбил мать его друга, но Эшли поклялся своими детьми, что он не виноват.Адвокат Смита сообщил, что заключенный боится за свою жизнь.На следующий день после избиения состоялся суд по делу о нападении на футболистов "Арсенала". Смит не присутствовал на заседании, однако участвовал в процессе по видеосвязи, прикрыв при этом лицо синим шарфом.