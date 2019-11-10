Обамеянг попал в аварию на Lamborghini стоимостью 313 тыс. евро

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг вечером 8 ноября попал в автомобильную аварию на своём Lamborghini стоимостью ? 270 тыс. (€ 313 тыс.), сообщает The Sun.ДТП произошло, когда Обамеянг возвращался домой с тренировки. Машина футболиста столкнулась с другим автомобилем. Форвард "канониров" не пострадал.По словам очевидцев, автомобили столкнулись на небольшой скорости, поскольку в это время на дорогах было плотное движение.На следующий день после ДТП Обамеянг принял участие в выездном матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (0:2). 30-летний игрок провёл на поле всю встречу.