Джака может перебраться в "Милан"

Хавбек "Арсенала" может сменить клуб этой зимой. По информации RSI Sport, футболист может отправиться в "Милан".



Гранит Джака был лишен капитанской повязки и больше не появлялся на поле в результате конфликта с болельщиками. Фанаты лондонской команды освистали игрока, на что он выругался и снял с себя футболку, уходя с поля.



В текущем сезоне Джака провёл на поле 9 матчей и сделал 1 голевую передачу.



"Арсенал" на данный момент только 6-й, но Унаи Эмери выразили поддержку в клубе.