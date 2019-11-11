» » Джака может перебраться в "Милан"

Джака может перебраться в "Милан"

Хавбек "Арсенала" может сменить клуб этой зимой. По информации RSI Sport, футболист может отправиться в "Милан".

Гранит Джака был лишен капитанской повязки и больше не появлялся на поле в результате конфликта с болельщиками. Фанаты лондонской команды освистали игрока, на что он выругался и снял с себя футболку, уходя с поля.

В текущем сезоне Джака провёл на поле 9 матчей и сделал 1 голевую передачу.

"Арсенал" на данный момент только 6-й, но Унаи Эмери выразили поддержку в клубе.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Арсенал Джака Милан
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 12 34
...
4 Манчестер Сити 12 25
5 Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал 12 17
7 Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон 12 16
...
20 Норвич 12 7
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 12 32
...
12 Торино 12 14
13 Сассуоло 11 13
14 Милан 12 13
15 Болонья 12 12
16 Лечче 12 10
...
20 Брешиа 11 7
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Ловчев: отлично понимаю Гончаренко!
Источник: Адиев может возглавить "Чайку"
"Гэлакси" хочет сохранить Ибрагимовича
Аршавин заявил, что не согласен с Тедеско по позициям Бакаева и Зобнина 2
Манчини: Балотелли в сборной? Вызову его, когда он будет этого заслуживать, а не для заявления против расизма
Первый канал покажет матч Сан-Марино - Россия
Агент Баринова: последние матчи Дмитрий проводил на уколах
Черчесов: шансы на победу с Бельгией оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой
Джака может перебраться в "Милан"
Васильев считает, что "Монако" сможет заработать на Головине 3
Источник: Бердыев может возглавить "Сочи" 5
Федун выразил отношение к работе Тедеско 2
Газизов: кто не понял Евсеева, тот поймёт позже
Президент испанской федерации объяснил, зачем проводить Суперкубок в Саудовской Аравии 1
Источник: "Юве" не будет наказывать Роналду
Васильев: как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после случая в 2016 5
"Динамо" ответило на обвинения в неподобающем поведении
Гендиректор "Сочи": отставка Точилина? Терпение президента не безгранично
Дриусси: общаюсь с партнёрами на англоиндейском 1
Слуцкий: поначалу в "Витессе" были шокированы: "Кто этот глупый кричащий человек?"
Чалов: не понимаю, как при ВАР можно было не разобрать удаление Бийола и фол Азмуна 16
Чалов: не расстраивался из-за того, что не ушёл из ЦСКА. Я здесь счастлив 4
Актёр Назаров побывал на матче в Ливерпуле и сравнил "Зенит" с "Манчестер Сити" (видео) 14
11 игроков ЦСКА вызваны в национальные сборные 3
Гончаренко сделал заявление по поводу своего разговора с судьями 9
Дриусси: скучаю по игре на острие атаки, но полностью доволен новой ролью 1
Кассано: Роналду уехал со стадиона до конца матча? Это грозит 2-летней дисквалификацией 2
Роналду назвал Сарри "сукиным сыном" после замены в матче с "Миланом"
Луис Энрике может сменить Эмери на посту тренера "Арсенала"
Источник: Слуцкий получает в "Витессе" около миллиона евро в год
Все новости