"МЮ" летом хотел купить вингера "Реала" Васкеса

"Манчестер Юнайтед" летом хотел приобрести нападающего мадридского "Реала" Лукаса Васкеса. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на El Transistor.Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннер Сульшер собирался усилить атакующую линию команды после ухода Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса этим летом в "Интер". И, как сообщает источник, испанец должен был стать заменой этих футболистов.Также за 28-летним игроком следили "Арсенал" и "Бавария", но сам игрок решил остаться на "Сантьяго Бернабеу", так как был намерен бороться за место в основном составе. Контракт испанца с клубом истекает в 2021 году. Сумма отступных Васкеса составляет € 150 млн.