Чонг не хочет продлевать контракт с "МЮ" и может уйти в "Ювентус"

19-летний вингер "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг не хочет продлевать контракт с манкунианским клубом, утверждает Calciomercato."МЮ" предложил перспективному футболисту, чей действующий контракт с клубом истекает летом 2020 года, заключить новое трудовое соглашение, однако голландец готов найти для себя новый вызов.По информации СМИ, игрок может продолжить карьеру в "Ювентусе", перейдя в туринский клуб на правах свободного агента, тем самым повторив путь Поля Погба в 2012 году.Чонг признавался лучшим молодым игроком "Юнайтед" в сезоне-2017/18. За взрослую команду дебютировал в прошлом сезоне и с тех пор провел 8 матчей в составе команды.