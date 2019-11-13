Клопп: надеюсь, все игроки "Ливерпуля" вернутся из сборных здоровыми

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал старт сезона в чемпионате Англии. Мерсисайдцы с 34 очками возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая идущий вторым "Лестер" на восемь баллов."Если бы мне сказали в начале сезона, что к этому моменту у нас будет 34 очка, я бы сказал, что это невозможно. Но мы сделали это.Теперь парни в сборных, в последний раз в этом году. Надеюсь, все они вернутся здоровыми, и тогда мы отправимся в гости к "Кристал Пэлас".Они прекрасно знают, какой был тяжелый и интенсивный матч с "Манчестер Сити". Во вторник ребята сыграют последние матчи в сборных, в среду они вернутся, в четверг и пятницу у нас будут восстанавливающие тренировки, а в субботу уже матч. Будем надеяться, что мы сможем продолжить нашу серию", — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.