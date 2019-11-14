"Тоттенхэм" рассматривает пятерых кандидатов на замену Почеттино

По информации Telegraph, руководство "Тоттенхэма" рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера, если клуб решит уволить Маурисио Почеттино.В случае возможного ухода аргентинца до завершения сезона наиболее вероятными вариантами ему на замену будут бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Если же Почеттино покинет команду летом, к числу претендентов на то, чтобы возглавить "шпор", добавятся Эдди Хау ("Борнмут"), Юлиан Нагельсман ("РБ Лейпциг") и Гарет Саутгейт (сборная Англии).Почеттино руководит "Тоттенхэмом" с 2014 года. В мае прошлого года он подписал новый пятилетний контракт с лондонцами с зарплатой 8,5 миллиона фунтов стерлингов за сезон. При этом увольнение аргентинца обойдется клубу примерно в 12,5 миллиона фунтов.После 12 туров "Тоттенхэм" с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.