По информации Telegraph, руководство "Тоттенхэма" рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера, если клуб решит уволить Маурисио Почеттино.
В случае возможного ухода аргентинца до завершения сезона наиболее вероятными вариантами ему на замену будут бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Если же Почеттино покинет команду летом, к числу претендентов на то, чтобы возглавить "шпор", добавятся Эдди Хау ("Борнмут"), Юлиан Нагельсман ("РБ Лейпциг") и Гарет Саутгейт (сборная Англии).
Почеттино руководит "Тоттенхэмом" с 2014 года. В мае прошлого года он подписал новый пятилетний контракт с лондонцами с зарплатой 8,5 миллиона фунтов стерлингов за сезон. При этом увольнение аргентинца обойдется клубу примерно в 12,5 миллиона фунтов.
После 12 туров "Тоттенхэм" с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
Sport24
"Тоттенхэм" рассматривает пятерых кандидатов на замену Почеттино
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