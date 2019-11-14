Жиру согласился перейти в "Интер"

Форвард лондонского "Челси" Людовик Жиру дал согласие на переход в миланский "Интер", сообщает Football Italia.Смена команды связана с тем, что нападающий стал редко выходить на поле после того, как команду возглавил Фрэнк Лэмпард. Француз надеется сменить сменить клуб в ближайшее трансферное окно.В данный момент "Интер" ищет замену Алексису Санчесу, который получил серьезную травму.Известно, что нынешний тренер черно-синих Антонио Конте хорошо знаком с французом по работе в лондонском клубе.