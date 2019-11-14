"Челси" предлагал за защитника "Наполи" Хюсая 50 млн евро

Агент 25-летнего защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая Марио Джуффреди поделился информацией о будущем клиента в Неаполе, а также прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Ромы" и "Челси"."Что бы ни случилось, итог для нас всё равно будет отличным. Если мы покинем "Наполи", то сделаем то, что должно было произойти ещё летом. Если игрок не уйдёт в январе, то летом «Наполи» потеряет игрока бесплатно. Полтора года назад "Челси" предлагал за него € 50 млн, но клуб отказался его отпускать.Переход в "Рому"? Хюсаю нравится Рим, но нам не поступало никаких предложений. Римляне нуждаются в защитнике. Спинаццола – хороший игрок, но слишком подвержен травмам, а Флоренци не является защитником", — сказал Джуффреди Radio Punta Nuova.