Льорис: моя цель - вернуться на поле в январе

Голкипер "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис рассказал о своем восстановлении и подтвердил, что планирует вернуться на поле в январе."Дела идут неплохо. Вернусь ли я в январе? Посмотрим. Всегда есть риски. Но да, моя цель — вернуться в январе, будь то в начале, середине или конце месяца.Я никогда не оставался без футбола так надолго, это для меня в новинку. Сейчас, пока я набираю форму, с удовольствием провожу время со своей семьей. Я в надежных руках!", - цитирует Льориса Get French Football News.