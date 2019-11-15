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Льорис: моя цель - вернуться на поле в январе

Голкипер "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис рассказал о своем восстановлении и подтвердил, что планирует вернуться на поле в январе.

"Дела идут неплохо. Вернусь ли я в январе? Посмотрим. Всегда есть риски. Но да, моя цель — вернуться в январе, будь то в начале, середине или конце месяца.

Я никогда не оставался без футбола так надолго, это для меня в новинку. Сейчас, пока я набираю форму, с удовольствием провожу время со своей семьей. Я в надежных руках!", - цитирует Льориса Get French Football News.

Sport24.ru


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Теги: Льорис Тоттенхэм АПЛ
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