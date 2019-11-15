CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о финансовом фэйр-плей

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о нарушении финансового фэйр-плей.В марте УЕФА открыл дело в отношении "горожан" после серии публикаций в СМИ о возможных финансовых махинациях в клубе. «Манчестер Сити» в ответ обратился в CAS с требованием заблокировать расследование УЕФА.В Лозанне объявили, что требование манкунианцев является неправомочным, а потому УЕФА имеет право завершить свое расследование.Впрочем, издание The Athletic в пятницу сообщило, что в случае доказательства вины "Манчестер Сити" клуб не будет отстранен от еврокубков, а просто выплатит денежный штраф.