Экс-игрок "Ливерпуля" Маттео перенес операцию из-за рака мозга

Бывший защитник "Ливерпуля" и "Лидса" Доминик Маттео в понедельник перенес операцию из-за рака мозга и сейчас проходит реабилитацию в клинике, сообщает пресс-служба красных."Ливерпуль" выразил поддержку 45-летнему ветерану и пожелал ему скорейшего выздоровления.Маттео дебютировал в "Ливерпуле" в октябре 1993 года, после чего отыграл в команде семь сезонов, проведя в общей сложности 155 матчей. Он также имеет опыт выступлений за "Блэкберн", "Сток Сити" и сборную Шотландии. В последние годы Маттео работал экспертом и комментатором на клубном канале "Ливерпуля".