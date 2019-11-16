Отец Мойзе Кина: переход сына в "Эвертон" был ошибкой

Отец нападающего "Эвертона" Мойзе Кина Джин заявил, что его сын не должен был переходить в британский клуб.Летом 2019 года 19-летний форвард был приобретен мерсисайдским клубом у "Ювентуса" за 27,5 млн евро. Старт карьеры на "Гудисон Парк" у итальянца не заладился: он провел за "ирисок" 11 матчей во всех турнирах, но не забил ни разу, отметившись лишь 1 результативной передачей."Переезд в Англию оказался ошибкой. Он слишком молод, ему не очень хорошо в "Эвертоне", и мне сразу не понравился этот трансфер. Надеюсь, он сможет вернуться в Италию как можно скорее. Надеюсь, он будет играть в Риме, но самое важное — чтобы он был здесь", — приводит слова Джина Centro Suono Sport.