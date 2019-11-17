Миллионер купил клуб и назначил себя тренером. 1-й матч команда с ним проиграла

Миллионер Гленн Тампли стал новым владельцем клуба "Ромфорд", который выступает в одной из низших английских лиг, и затеял серьёзные кадровые изменения в команде. Об этом сообщает Essex Live.Согласно информации источника, Тампли сразу же подписал 14 новых игроков, а себя назначил главным тренером. Каждого из болельщиков, которые придут на первый матч команды под его руководством, он пообещал угостить напитками на стадионе. Однако дебютная встреча для Тампли во главе "Ромфорда" сложилась неудачно. Его команда уступила "Коджешол Таун" со счётом 2:3.В предыдущих 11 матчах "Ромфорд" набрал всего 5 очков и находится в нижней части турнирной таблицы своего дивизиона. В планы Тампли также входит возведение новой арены для команды.