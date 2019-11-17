"Не держит игроков, небрежно владеет мячом". Экс-капитан "МЮ" Кин раскритиковал Райса

Бывший полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин скептически высказался о возможном приобретении клубом полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса. Весной СМИ сообщали, что "красные дьяволы" постараются приобрести 20-летнего футболиста в летнее межсезонье, но в итоге он остался в "Вест Хэме"."В чем именно Райсу нужно стать лучше? Есть много аспектов. За последние несколько месяцев он получил много похвал, но я работал с ним, когда он играл за Ирландию.Начнем с того, что его позиционная игра далека от идеала. Он не держит до конца своих игроков, небрежно владеет мячом. Я могу продолжать", — цитирует Кина Goal.Райс с 7-летнего возраста тренировался в академии "Челси", а в 2014 году перебрался в академию "Вест Хэма". В основном составе "молотобойцев" дебютировал в мае 2017 года. С тех пор Деклан провел за лондонцев 62 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Также на его счету 6 матчей за первую сборную Англии.