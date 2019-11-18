Вейналдум - о проблеме расизма: наши предки боролись за то, чтобы мы были свободными

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Голландии Джоржиньо Вейналдум высказался о проблеме расизма в футболе и заявил, что уйдет из поля, если услышит оскорбления в своей адрес.Во время недавнего матча чемпионата Голландии "Ден Босх" - "Эксельсиор" фанаты оскорбили по расовому признаку нападающего гостей Ахмада Морейру, из-за чего матч был приостановлен."Этот инцидент очень меня задел на личном уровне. Я даже не думал, что такое может случиться в Голландии. Я просто в шоке.Это проблема всего общества. Как игроки мы вряд ли можем что-то изменить. Но я считаю, что футболисты должны предпринимать попытки и поддерживать друг друга.Надеюсь, что виновные будут наказаны. Это был не просто расизм со стороны фаната "Эксельсиора", я видел нацистское приветствие на трибунах. Сразу возникает мысль: «Да что с вами, люди?» Наши предки боролись за то, чтобы мы были свободными. Нацистские приветствия — откровенное неуважение. Мы не должны допускать подобное в Голландии.Думаю, нужны серьезные штрафы. Я слышал, что хотят установить камеры. Наказание должно быть настолько суровым, чтобы ни у кого даже в мыслях не было повторить подобное. Мы хотим играть в футбол в удовольствие и радовать своих болельщиков.Игрокам не стоило возвращаться на поле, какой в этом смысл? Разве что-то изменилось? Все осталось, как и было.Что я сделаю, если такое случится в матче за сборную? Уйду с поля. Это точно. Я не стану терпеть", - цитирует Вейналдума As.