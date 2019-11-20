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Руководство "Тоттенхэма" объяснило назначение Моуринью на пост главного тренера

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви прокомментировал назначение Жозе Моуринью на должность главного тренера команды.

"Жозе — один из самых успешных тренеров в футболе. У него богатый опыт, он умеет вдохновлять команды, к тому же отличный тактик. Он завоевывал награды в каждом клубе, который тренировал. Мы верим, что он привнесет энергию и веру в нашу раздевалку", — цитирует Леви официальный сайт "Тоттенхэма".

Лондонский клуб заключил с португальским специалистом контракт до конца сезона-2022/23. Во вторник пост главного тренера "шпор" покинул Маурисио Почеттино, который тренировал команду в течение пяти лет.

Sport24


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Теги: Тоттенхэм Моуринью АПЛ
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