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Моуринью в 2015-м заявил, что не возглавит "Тоттенхэм" из уважения к фанатам "Челси"

Жозе Моуринью в среду стал главным тренером "Тоттенхэма", и журналисты сразу припомнили слова португальского специалиста в марте 2015 года, когда он тренировал другой лондонский клуб, "Челси". Тогда Моуринью заявил, что президент "шпор" Дэниэл Леви предлагал ему возглавить команду, но он бы никогда так не поступил из уважения к болельщикам "Челси".

"Да, в 2007 году я не мог уйти в "Тоттенхэм". Мне не разрешалось тренировать в Англии в течение двух лет. И я бы не занял эту должность, потому что слишком сильно люблю болельщиков "Челси", — цитирует Моуринью Daily Mail.

Напомним, Моуринью покинул "Челси" в первый раз в 2007 году, согласно договору, он не мог получить работу в Англии в течение двух лет. В следующий раз португалец возглавил "синих" в 2013-м.

Моуринью заключил с "Тоттенхэмом" контракт до конца сезона-2022/23.

Sport24


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Теги: Моуринью Тоттенхэм Челси АПЛ
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