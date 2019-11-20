Британская пресса раскрыла размер зарплаты, которую Жозе Моуринью будет получать в "Тоттенхэме".
По информации Daily Mail, оклад португальского специалиста составит 15 млн фунтов в год, что почти в два раза больше суммы, которую получил Маурисио Почеттино.
"Тоттенхэм" объявил о назначении Моуринью главным тренером утром 20 ноября — не прошло и суток, как клуб уволил Почеттино. С португальцем заключен контракт до конца сезона-2022/23.
Sport24
Моуринью будет зарабатывать в "Тоттенхэме" в два раза больше, чем Почеттино
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