Нападающий Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" следующим летом и вернуться в "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщил известный журналист Эдуардо Инда в эфире испанского телеканала La Sexta.
"Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса" по окончании этого сезона, если клуб не выиграет Лигу чемпионов. Он приехал в Турин, чтобы выиграть этот турнир с третьим клубом, но это оказалось сложно. "Ювентус" хочет подписать Погба и Мбаппе. Думаю, им будет сложно осуществить эти трансферы, особенно второй. Учитывая потолок зарплат, если они хотят приобрести этих футболистов, им придется отпустить Роналду. Так что вариант с "МЮ" — очень реальный", — сказал Инда.
Sport24
Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед" следующим летом
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