Экс-защитник "МЮ" рассказал о 12-дневном запое после ухода из клуба

Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мэй рассказал, как сложно ему было пережить уход из клуба, передает Daily Mail.Напомним, что в стане манкунианцев хавбек выступал с 1994 по 2003 год.По его словам, он плакал, когда покинул "МЮ". В первый же день он взял бутылку шампанского и начал разговаривать с бездомным, который сидел на лавке в саду. Именно с этого эпизода у игрока начался 12-дневный запой."Только на 13-й день я понял, что мне нежно остановиться, вернуться домой. Да, это была депрессия, от которой мне нужно было избавиться. Тогда казалось, что решить проблему можно было только питьем.Но в итоге я вернулся домой, взял отпуск, а затем меня пригласили в "Бернли". Я отыграл 12 месяцев и завершил карьеру", — рассказал Мэй.