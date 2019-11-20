Экс-президент "Интера": "Тоттенхэм" сделал правильный выбор, пригласив Моуринью

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма"."Я счастлив за него, а также рад за "Тоттенхэм", который сделал правильный выбор, хотя и Почеттино был хорошим тренером.У Моуринью есть все, чтобы добиться успеха в Лондоне. Возможно, он оставался без работы так долго, потому что ждал варианта, который бы его больше всего замотивировал. Теперь он в Лондоне и возглавил финалиста Лиги чемпионов, престижный клуб", - цитирует Моратти Tuttomercatoweb.