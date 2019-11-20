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Датский журналист: если бы Эриксен был машиной, ему бы сейчас был нужен основательный пит-стоп!

Датский журналист Хеннинг Андерсен высказал мнение по поводу значимости для национальной сборной полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

"Говорить, что Эриксен важен для сборной, значит недооценивать его. Но он давно не играет на высоком уровне, скорее всего, из-за личных проблем и из-за сорвавшегося трансфера в испанский топ-клуб — "Барсу" или "Реал". Если бы Кристиан был машиной, ему бы сейчас был нужен основательный пит-стоп!" — сказал Андерсен.

Sport24.ru


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Теги: Эриксен Тоттенхэм АПЛ
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