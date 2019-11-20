Моуринью: это привилегия - прийти в клуб и испытать счастье из-за состава, который есть

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от назначения на эту должность."Я более чем счастлив и с нетерпением жду этого вызова. Что я могу пообещать? Страсть, настоящую страсть. Страсть к работе, страсть к моему клубу. Так было на протяжении всей моей карьеры. Постараюсь принести счастье всем тем, кто любит эту команду.Это привилегия — когда тренер приходит в клуб и чувствует счастье в связи с составом, с которым будет работать. Так было не всегда. Если честно, мы приходим в команды и часто думаем: "некоторые мне нравятся" или "мне недостаточно нравится". И тогда ты задумываешься об изменениях, о том, как совместить свои идеи с качеством игроков.Сейчас — совсем другая история. И это не сиюминутные слова, не дань уважения по случаю назначения главным тренером "Тоттенхэма". Это слова, которые я повторял три, четыре, пять лет назад, даже в качестве соперника. Я всегда говорил о потенциале клуба, о качестве футболистов, о великолепной работе руководства по удержанию хороших игроков, которых хотело бы видеть большинство больших команд Европы.Играть против "Тоттенхэма" на "Уайт Харт Лейн" всегда было тяжело, но интересно. Это место, куда я возвращался со страстью, но и с уважением. Хорошие футболисты, хороший стиль игры — это то, что клуб развивал в последнее десятилетие, и поэтому это правда, что между мной и клубом были уважительные отношения. Я играл против вас в финалах, полуфиналах, в больших матчах, и где-то в глубине души сидело то, что однажды я стану одним из вас", - цитирует Моуринью пресс-служба клуба.