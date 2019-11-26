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Клопп признан лучшим клубным тренером 2019 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), огласившая имена лучших тренеров сборных в 2019 году, опубликовала рейтинг и лучших тренеров на клубном уровне.

Лучшим с большим отрывом стал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, набравший 369 баллов. Под руководством Клоппа "Ливерпуль" в 2019 году выиграл Лигу чемпионов и финишировал вторым в английской Премьер-лиге (сезон-2018/19).

Вторым в рейтинге стал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (100 баллов), чья команда сумела опередить "Ливерпуль" в борьбе за чемпионство в АПЛ, а также выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Третьим с результатом 82 балла стал главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг, чья команда выиграла чемпионат и Кубок Голландии, а также сенсационно добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

Российских специалистов в рейтинге не оказалось.

Sport24.ru


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Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
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