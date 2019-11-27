Гвардиола: "Манчестер Сити" сделал дело в одном турнире, теперь сфокусируемся на АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1). Этот результат обеспечил "горожанам" выход в плей-офф турнира с первого места группы C."Мы вышли в плей-офф, и мы хорошо играли во втором тайме. Он получился лучше, чем первый. Мы пропустили лишь несколько контратак.Я много раз играл против "Шахтера", у них всегда качественные игроки. В целом, мы создавали моменты, но ничьей в итоге оказалось достаточно. Мы сделали дело в одном турнире, теперь сфокусируемся на АПЛ, пока не начнутся кубковые игры. Нашей целью был выход из группы, и мы добились этого", — цитирует Гвардиолу BBC.