"МЮ" может получить нового титульного спонсора из Китая на рекордных условиях

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию рекордного контракта с титульным спонсором, сообщают британские СМИ.По информации The Sun, на футболках манкунианцев место Chevrolet может занять один из брендов китайской компании Haier — крупнейшего в мире производителя бытовой техники.Haier владеет несколькими известными брендами, включая Hoover, а также Candy, приобретенный недавно за 405 млн фунтов.Отмечается, что в последние несколько дней высокопоставленные представители компании вели переговоры с руководителями "МЮ"."Манчестер Юнайтед" рассчитывает получать от Haier более 70 млн фунтов в год. Соглашение может быть достигнуто в скором времени, хотя клуб не исключает других вариантов.Текущий семилетний контракт с Chevrolet был заключен в 2014 году и остается крупнейшим в мировом спорте: "красные дьяволы" получают от автомобильного гиганта 64 млн фунтов в год.