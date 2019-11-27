Владелец "Манчестер Сити" продал свою долю акций на 500 млн долларов

Американская инвестиционная компания Silver Lake приобрела 10% акций City Football Group — холдинга, управляющего "Манчестер Сити" и другими клубами.Silver Lake вложила 389 млн фунтов (около 500 млн долларов). По информации Financial Times, это рекордная сделка с точки зрения оценки спортивного бизнеса. Общая стоимость City Football Group оценивается в 3,73 млрд фунтов.Шейх Мансур остается крупнейшим акционером City Football Group с долей в 77%. Около 13% акций по-прежнему принадлежат консорциуму китайских инвесторов.Активы Silver Lake оцениваются в 33,48 млрд фунтов.