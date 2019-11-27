Лэмпард усомнился в профессионализме Баркли

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался по поводу ситуации с полузащитником клуба Россом Баркли, передает Daily Mail.По словам наставника, несмотря на то, что игрок часто попадает в скандалы, он его поддерживает. Однако такие проявления эмоций специалист все же считает отсутствием профессионализма."Я всегда его поддерживаю, но все же считаю, что ему не хватает профессионализма. Не хочу быть с ним строгим, так как осознаю, что мои подопечные — это люди со своими жизнями, так что мне не хочется проявлять сильный контроль.У Росса была травма, он по-прежнему восстанавливается, ему нужно сосредоточиться именно на этом и прожолжать упорно тренироваться. Мне нравится Росс, он должен все доказать на футбольном поле", — заявил Лэмпард.